Парламентарии совершенствуют налоговое и таможенное законодательство

22 июня состоялось заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, на котором парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» и статью 216 Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете ДНР, представители Министерства доходов и сборов, Министерства финансов, Центрального Республиканского банка ДНР.

Об итогах заседания рассказала председатель Комитета Марина Жейнова.

«В настоящее время существуют ситуации, когда из средств Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики предоставляются бюджетные трансферты субъектам хозяйствования в виде субсидий. В качестве примера можно привести Распоряжение Правительства Донецкой Народной Республики «О порядке распределения средств, выделенных на компенсацию финансовых потерь (разницы в тарифах) в 2020 году» от 20 марта 2020 года. Однако денежные средства, выделенные в рамках данного Распоряжения, не относятся к тем видам государственной поддержки, которые указаны в положениях подпункта 71.2.11 пункта 71.2 статьи 71 и подпункта 72.3.13 пункта 72.3 статьи 72 Закона «О налоговой системе». В связи с чем такие субъекты хозяйствования должны будут уплатить из выделенных денежных средств 20% налога на прибыль в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики. Таким образом, возникает ситуация, когда из денежных средств, выделенных в качестве субсидии, будет уплачен налог в тот же бюджет, что по своей природе является нерациональным использованием денежных средств. Проект закона призван урегулировать данную проблему.

Также в законопроекте предусмотрено закрепление в положениях Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» норм, позволяющих освободить от уплаты таможенных платежей товары, закупка которых осуществляется за счёт средств резервного фонда Главы Донецкой Народной Республики», – сказала Марина Жейнова.