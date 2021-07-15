Парламентарии совершенствуют пенсионное законодательство

Сегодня, 15 июля, состоялось заседание рабочей группы, созданной на базе Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, посвящённое обсуждению законодательного акта, регулирующего вопросы пенсионного обеспечения граждан Донецкой Народной Республики.

В мероприятии приняли участие представители Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики и Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделилась председатель Комитета Юлия Крюкова.

«Сегодня Комитет совместно с профильными органами обсудил состояние законодательной базы Донецкой Народной Республики, регулирующей вопросы пенсионного обеспечения граждан нашей Республики.

Представители Министерства труда и социальной политики обозначили ряд законодательных актов, необходимых для разработки и принятия Народным Советом Донецкой Народной Республики.

В связи с тем, что одним из стратегических направлений развития и совершенствования законодательства Донецкой Народной Республики является его гармонизация с законодательством Российской Федерации, нам следует детально проанализировать опыт регулирования правоотношений в данной сфере в Российской Федерации.

По результатам проведённого заседания было принято решение продолжить работу в данной сфере», – резюмировала парламентарий.