Парламентарии совершенствуют правовое регулирование отношений, связанных с работой Государственной оперативно-спасательной службы

Во вторник, 27 апреля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, в рамках которого парламентарии рассмотрели законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования отношений в сфере ведения комитета.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировал председатель Комитета Виталий Кравец.

«Сегодня Комитетом были проанализированы замечания и предложения, поступившие на законопроект «О внесении изменений в статью 7 Закона Донецкой Народной Республики «О гражданской обороне» и в Закон Донецкой Народной Республики «О Государственной оперативно-спасательной службе». Хочу отметить, что данный проект разработан в целях обеспечения единства правовых конструкций, применяемых в законодательных актах Донецкой Народной Республики, а также совершенствования правового регулирования отношений в сфере социального обеспечения ветеранов Государственной оперативно-спасательной службы.

В частности, законопроектом предусматривается конкретизация норм Закона Донецкой Народной Республики «О Государственной оперативно-спасательной службе» в части утверждаемых Правительством Донецкой Народной Республики документов по вопросу присвоения статуса ветерана Государственной оперативно-спасательной службы, а также льгот, на которые имеют право лица, получившие такой статус.

По результатам заседания было принято решение продолжить работу над законопроектом с учётом поступивших предложений и замечаний», – резюмировал депутат.