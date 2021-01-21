Парламентарии совершенствуют транспортное законодательство

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В среду, 20 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, на котором парламентарии обсудили предложения по разработке проекта закона «О перевозке грузов автомобильным транспортом».

О результатах заседания рассказал председатель Комитета Александр Бондаренко.

«Основным пунктом повестки сегодня было обсуждение предложений по разработке проекта закона «О перевозке грузов автомобильным транспортом». Базисом для него станет Устав автомобильного транспорта. Параллельно обсудили предложения по законопроектам «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», «О государственном контроле международных перевозок», в том числе и грузов, и пассажиров.

Все предложения приняты к сведению и в дальнейшем совершенствование транспортного законодательства будет продолжено», – сказал Александр Бондаренко.

Кроме того, в рамках заседания Комитета парламентарии рассмотрели обращения и письма, поступившие от Министерства транспорта ДНР о предоставлении разъяснения о необходимости принятия дополнительного нормативного правового акта.

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