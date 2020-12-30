Парламентарии совершенствуют Закон ДНР «О донорстве крови и ее компонентов»

Во вторник, 29 декабря, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, на котором парламентарии обсудили законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О донорстве крови и ее компонентов».

На расширенном заседании присутствовали представитель Главы Донецкой Народной Республики Алексей Сухинин, представитель Правительства, а также представители Министерства здравоохранения.

Председатель Комитета Александр Серёженко прокомментировал необходимость проведения расширенного заседания.

«Работа над законопроектом ведётся с привлечением всех заинтересованных сторон. После последнего заседания по ряду пунктов проекта закона от Министерства здравоохранения и от Правительства ДНР поступили предложения, противоречащие друг другу.

Сегодня мы рассмотрели и обсудили возникшие проблемы и разработали компромиссные пути их преодоления. В дальнейшем работа над законопроектом «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О донорстве крови и ее компонентов”» будет продолжена», – сказал Александр Серёженко.