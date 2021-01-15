Парламентарии совершенствуют Закон «О государственной гражданской службе»

В пятницу, 15 января, прошло заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 1 Закона Донецкой Народной Республики “О государственной гражданской службе”».

Заседание прошло в режиме видеоконференции. Председатель Комитета Максим Кныш рассказал о результатах заседания.

«Мы рассмотрели все заключения к законопроекту, поступившие от Правительства ДНР, Министерства внутренних дел, Министерства государственной безопасности и Министерства юстиции.

Основная цель заседания – усовершенствование Закона Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе». В части 10 статьи 50 Закона используется понятие «служебный год», однако его смысл не раскрыт ни в одном нормативном правовом акте Донецкой Народной Республики. Во избежание неопределённости или неоднозначности в понимании положений Закона проект закона «О внесении изменения в статью 1 Закона Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе» дополняет понятийный аппарат понятием “служебный год”», – рассказал Максим Кныш.