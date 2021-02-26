Парламентарии совершенствуют Закон «О рекламе»

В пятницу, 26 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, на котором парламентарии продолжили работу над законопроектом «О внесении изменения в статью 6 Закона Донецкой Народной Республики “О рекламе”».

Председатель Комитета Владислав Бердичевский прокомментировал результаты заседания.

«Целью законопроекта «О внесении изменения в статью 6 Закона Донецкой Народной Республики “О рекламе”» является гармонизация законодательства Донецкой Народной Республики в сфере рекламной деятельности с законодательством Российской Федерации, а также установление запрета указания в рекламе на то, что объект рекламирования может быть использован в целях искажения показаний приборов учёта используемых воды, природного газа, тепловой либо электрической энергии. Вышеуказанные ограничения будут способствовать снижению использования подобных средств гражданами.

За основу законопроекта, руководствуясь Концепцией внешней политики Донецкой Народной Республики, утвержденной Указом Главы Донецкой Народной Республики, определяющей в качестве одного из стратегических приоритетов взаимодействие с Российской Федерацией и закрепляющей стремление к совершенствованию законодательства Донецкой Народной Республики путём его гармонизации с законодательством Российской Федерации, учитывая опыт Российской Федерации, был взят Федеральный закон от 13 марта 2006 года «О рекламе». Принятие законопроекта позволит предотвратить распространение ненадлежащей рекламы», – резюмировал Бердичевский В.Л.