Парламентарии совершенствуют законодательство в сфере транспорта

В среду, 14 апреля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи совместно с представителями Министерства транспорта ДНР. Парламентарии рассмотрели ряд вопросов, касающихся проекта закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», проекта закона «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения».

Председатель Комитета Народного Совета по транспорту и связи Александр Бондаренко рассказал пресс-службе Народного Совета об итогах заседания:

«На заседании обсуждались вопросы относительно проекта закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», который на сегодняшний день разработан Комитетом совместно с уполномоченными представителями Министерства транспорта ДНР. Главной целью законопроекта является урегулирование правоотношений, возникающих при оказании услуг автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Также был рассмотрен проект закона «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения». Этот законопроект определяет правовые основы мер по усилению государственного контроля соблюдения порядка осуществления международных автомобильных перевозок по территории Донецкой Народной Республики грузовыми транспортными средствами или автобусами, принадлежащими как местным, так и иностранным перевозчикам. Кроме того, данным законопроектом определяется ответственность за нарушение установленного законом порядка реализации международных автомобильных перевозок, а также права и ответственность органов и их должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль соблюдения вышеуказанного порядка».