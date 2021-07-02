Парламентарии совместно с представителями Молодёжного парламента обсудили проекты законов

В пятницу, 2 июля, состоялось совместное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам и Комитета по развитию экологической культуры и охране окружающей среды Молодёжного Парламента.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«Сегодня в рамках взаимодействия профильных комитетов Народного Совета с Молодёжным Парламентом мы провели совместное заседание с его представителями из Комитета по развитию экологической культуры и охране окружающей среды, работа которого соприкасается со сферой деятельности нашего Комитета.

Отмечу, что все члены нашего Комитета открыты как для предложений, так и для обоснованной критики. Иногда стоит прислушаться и к совсем ещё молодым людям. Ведь они имеют свежий взгляд на уже ставшие обыденными для нас процессы. Именно поэтому их мнение следует принимать во внимание.

Считаю, что молодёжный парламентаризм является отличным механизмом сотрудничества молодёжи с государственными структурами и их руководителями. Но не стоит забывать о том, что это сотрудничество должно быть обоюдным. Мы должны быть заинтересованы в этом. Надо налаживать тесный контакт с молодёжью, чтобы понимать её запросы и потребности. Ведь это будущее нашей Республики. И хочу подчеркнуть, что присутствовавшие сегодня на заседании молодые люди имеют большой потенциал. Это наши будущие политики, которым предстоит решать важные задачи, стоящие перед государством и обществом. Поэтому так важно встречаться вместе и делиться опытом.

Подобного рода встречи весьма полезны. Ведь молодые парламентарии приобретают бесценный опыт ведения дебатов, учатся находить компромиссы, учитывать мнение своих оппонентов, и таким образом уже могут позиционировать себя на более высоком уровне.

Кроме того, принято решение о ведении совместной работы над одним из законопроектов, который в рабочем порядке передан в Комитет по развитию экологической культуры и охране окружающей среды Молодёжного Парламента», – добавил Юрий Покинтелица.