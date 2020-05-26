Парламентарии урегулировали ряд вопросов прохождения службы в органах внутренних дел

Сегодня, 26 мая, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О службе в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики”», разработанный Комитетом Народного Совета по безопасности и обороне совместно с Министерством внутренних дел.

О сути предложенных изменений рассказал председатель профильного комитета Виталий Кравец.

«Законопроект урегулирует особенности возникновения, изменения и прохождения службы в органах внутренних дел в период действия военного положения, а также особенности определения полномочий при утверждении формы и порядка выдачи листка освобождения от выполнения служебных обязанностей в связи с временной нетрудоспособностью и решения вопроса выплат, предусмотренных Законом ДНР «О службе в органах внутренних дел ДНР» компенсаций, которые связаны с вещевым обеспечением сотрудников органов внутренних дел», – сообщил депутат.

Парламентарии поддержали законопроект в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О службе в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.