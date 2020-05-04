Парламентарии усовершенствовали нормы налогового законодательства, регламентирующие состав валовых доходов субъектов хозяйствования

Сегодня, 4 мая, согласно повестке пленарного заседания, депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статью 71 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», разработанный депутатом Народного Совета, председателем Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Мариной Жейновой.

Актуальность предложенных изменений в своём докладе обосновала инициатор законопроекта.

«Проектом закона предусмотрено внесение ряда изменений в Закон ДНР «О налоговой системе», регламентирующих состав валовых доходов субъектов хозяйствования. Так, в соответствии с действующим налоговым законодательством в состав валового дохода плательщика налога на прибыль включается, в том числе, возвратная финансовая помощь, не возвращённая в течение 12 месяцев с момента её получения. Проект закона предполагает увеличение указанного срока до 36 месяцев.

Аналогичные изменения предлагается внести в норму, согласно которой в состав валового дохода плательщика налога включается стоимость товаров, работ и услуг, полученных плательщиком по хозяйственным договорам и не оплаченных в течение 12 календарных месяцев с момента фактического их получения», – сказала Марина Жейнова.

Она добавила, что предложенные изменения будут способствовать гармонизации налогового законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.

Учитывая, что законопроект направлен на усовершенствование налогового законодательства Республики и создание благоприятных условий для укрепления финансовой стабильности субъектов хозяйствования, парламентарии проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в статью 71 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования на официальном сайте Народного Совета.