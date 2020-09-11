Парламентарии усовершенствовали правовую базу деятельности фермерских хозяйств

Пленарные заседания

Сегодня, 11 сентября, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», разработанный Комитетом Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам.

С докладом по законопроекту выступил член Комитета Роман Удалов.

«Со вступлением в силу Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики  гражданам предоставлено право заниматься производственной или иной хозяйственной деятельностью в сфере сельского хозяйства на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства без образования юридического лица.

Проект закона устанавливает механизм реализации такого права и регламентирует, что фермерское хозяйство может быть создано одним физическим лицом, которое при этом регистрируется в качестве физического лица – предпринимателя. Это позволит упростить процедуры, связанные с регистрацией и ведением бухгалтерского учёта, и снизить регуляторное давление со стороны государства на предпринимательскую деятельность в сфере крестьянского хозяйства в целом», − отметил парламентарий.

Поскольку принятие проекта закона позволит усовершенствовать действующее законодательство и защитить интересы сельхозтоваропроизводителей, депутаты проголосовали за его принятие в двух чтениях. Далее Закон ДНР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу 01.01.2021.

Новости по теме

Ольга Макеева и депутаты Народного Совета приняли участие в мероприятии по случаю Дня основания Ленинского района столицы

В профильном комитете продолжили работу над законопроектом об ответственном обращении с животными

Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики “О рекламе”»

Глава ДНР подписал Закон ДНР «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики и о порядке применения документов, оформленных и (или) содержащих сведения на украинском языке»