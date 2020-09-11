Парламентарии усовершенствовали правовую базу деятельности фермерских хозяйств

Сегодня, 11 сентября, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», разработанный Комитетом Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам.

С докладом по законопроекту выступил член Комитета Роман Удалов.

«Со вступлением в силу Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики гражданам предоставлено право заниматься производственной или иной хозяйственной деятельностью в сфере сельского хозяйства на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства без образования юридического лица.

Проект закона устанавливает механизм реализации такого права и регламентирует, что фермерское хозяйство может быть создано одним физическим лицом, которое при этом регистрируется в качестве физического лица – предпринимателя. Это позволит упростить процедуры, связанные с регистрацией и ведением бухгалтерского учёта, и снизить регуляторное давление со стороны государства на предпринимательскую деятельность в сфере крестьянского хозяйства в целом», − отметил парламентарий.

Поскольку принятие проекта закона позволит усовершенствовать действующее законодательство и защитить интересы сельхозтоваропроизводителей, депутаты проголосовали за его принятие в двух чтениях. Далее Закон ДНР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу 01.01.2021.