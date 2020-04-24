Парламентарии усовершенствовали процесс внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, которые не вступили в силу

Пленарные заседания

Сегодня, 24 апреля, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики О нормативных правовых актах”», разработанный депутатом Народного Совета, председателем Комитета по конституционном законодательству и государственному строительству Максимом Кнышом.

О сути предложенных изменений рассказал инициатор законопроекта.

«Проект закона вносит изменения, которые устанавливают порядок внесения изменений в принятые и опубликованные, но ещё не вступившие в силу нормативные правовые акты. На данный момент примером такого акта может служить Гражданский кодекс ДНР», – пояснил парламентарий.

Парламентарии проголосовали за принятие законопроекта в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О нормативных правовых актах”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.

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