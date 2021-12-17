Парламентарии усовершенствовали Закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»

В пятницу, 17 декабря, в рамках очередного пленарного заседания осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».

Проект закона разработан Комитетом Народного Совета по образованию, науке и культуре. Представила на пленарном заседании законопроект председатель Комитета Наталья Волкова.

«В целях устранения пробелов, выявленных в ходе применения Закона Донецкой Народной Республики «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», а также выявления неизвестных воинских захоронений и непогребённых останков, установления имён погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти проектом закона предлагается наделить Главу Донецкой Народной Республики полномочиями по определению порядка организации и проведения поисковых работ.

Принятие проекта закона позволит урегулировать вопросы организации поисковой работы по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребённых останков, установлению имён погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечению их памяти», – сообщила Наталья Волкова.

Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» был принят в двух чтениях в целом и вступит в силу после его опубликования на официальном сайте Народного Совета.