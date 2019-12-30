Парламентарии установили нормы, направленные на обеспечение непрерывного и своевременного финансирования текущих расходов из Республиканского бюджета

Сегодня, 30 декабря, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики“», разработанный Комитетом по бюджету, финансам и экономической политике.

О предлагаемых изменениях рассказала заместитель председателя Комитета Ирина Дианова.

«Целью проекта закона является обеспечение постоянного, непрерывного и своевременного осуществления финансирования текущих расходов из Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики.

Так, предлагается наделить Центральный республиканский банк ДНР полномочиями принимать решение о предоставлении или продлении займа денежных средств на покрытие временного кассового разрыва республиканскому органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере финансов, на определённый срок с установлением граничного предела денежной суммы такого займа.

Кроме того, проектом закона предусмотрено наделение правления Центрального республиканского банка соответствующими полномочиями, регулирующими правоотношения, которые связаны с предоставлением или продлением займов денежных средств на покрытие временных кассовых разрывов», – пояснила парламентарий.

Поскольку предложенные изменения направлены на повышение эффективности проводимой бюджетной политики государства, депутаты приняли законопроект в двух чтениях. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета.