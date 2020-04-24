Парламентарии установили правовые основы лизинговых отношений в ДНР

Сегодня, 24 апреля, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели проект закона «О финансовой аренде (лизинге)», разработанный Комитетом Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике.

О сути законопроекта рассказала председатель Комитета Марина Жейнова.

«Проект закона направлен на создание необходимых условий для расширения возможностей использования субъектами хозяйствования операций лизинга. Это будет способствовать обновлению основных фондов, увеличению производства собственной продукции, а, следовательно, и базы налогообложения для дальнейшего наполнения доходной части Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики.

В законопроекте определены субъекты и предмет лизинга, учредители лизинговой компании, формы лизинга. Отдельно выделены правовые основы лизинговых отношений. Кроме того, законопроектом закреплены отношения собственности, возникающие в процессе лизинговой деятельности, права и обязанности сторон, подробно прописаны обязательные условия договора о лизинге, порядок перехода права собственности на лизинг, возможность залога объекта лизинга.

Также проектом закона установлены виды мер государственной поддержки лизинговой деятельности», – сообщила парламентарий.

Марина Жейнова добавила, что принятие проекта закона будет способствовать привлечению как отечественных, так и иностранных инвестиций в экономику Республики, а также эффективному развитию предприятий.

Поскольку проект закона направлен на создание законодательной базы, регулирующей лизинговые отношения, парламентарии проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон ДНР «О финансовой аренде (лизинге)» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу с 1 июля 2020 года.