Парламентарии утвердили Указ Главы Донецкой Народной Республики «О проведении общей мобилизации» (Видео)

Пленарные заседания

В субботу, 19 февраля, в рамках чрезвычайного пленарного заседания весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва парламентарии приняли Постановление Народного Совета ДНР «Об утверждении Указа Главы Донецкой Народной Республики от 19 февраля 2022 года № 29 «О проведении общей мобилизации».

С докладом перед парламентариями выступила председатель Комитета Народного Совета по этике, Регламенту и организации работы Народного Совета Наталья Пшеничная.

Указ Главы ДНР утверждён единогласно.

 

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