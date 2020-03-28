Парламентарии внесли изменения в налоговое законодательство и закон о ЦРБ

Сегодня, 28 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Законы Донецкой Народной Республики “О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики” и “О налоговой системе”», разработанный депутатом Народного Совета, заместителем председателя Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Ириной Диановой.

Инициатор изменений в законодательство рассказала об их сути, а также обосновала необходимость принятия.

«Законопроектом предлагается дополнить Закон ДНР «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики» нормой, устанавливающей, что в период действия особого правового режима либо режима повышенной готовности указами Главы ДНР могут устанавливаться особенности условий и порядка оказания банковских и финансовых услуг, включая определение процентной ставки по операциям ЦРБ», – сообщила парламентарий.

Учитывая важность и актуальность предлагаемых изменений, парламентарии проголосовали за принятие законопроекта в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Законы Донецкой Народной Республики “О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики” и “О налоговой системе”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета.