Парламентарии внесли ряд изменений в законодательство в сфере предупреждения распространения туберкулёза

Сегодня, 27 января, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О предупреждении распространения туберкулеза в Донецкой Народной Республике”», разработанный депутатами Народного Совета Виктором Ищенко и Анастасией Селивановой.

О сути предложенных изменений рассказал заместитель председателя Комитета по здравоохранению, охране материнства и детства Виктор Ищенко.

«Законопроектом конкретизируются учреждения, а также специализированные противотуберкулезные подразделения, в которых оказывается противотуберкулезная медицинская помощь. В связи с этим предлагается дополнить понятийный аппарат действующего Закона.

Кроме того, законопроектом конкретизируются органы исполнительной власти, уполномоченные принимать подзаконные нормативные правовые акты в данной сфере.

Также усовершенствованы нормы, обеспечивающие социальную защиту работников, участвующих в оказании противотуберкулезной помощи. Теперь они будут распространяться на работников специализированных противотуберкулезных учреждений или специализированных противотуберкулезных подразделений, подведомственных как Министерству здравоохранения, так и Министерству юстиции. Добавлю, что данные нормы будут реализовываться после разработки соответствующих подзаконных нормативных правовых актов», – сообщил парламентарий.

Учитывая актуальность законопроекта для предупреждения и распространения туберкулеза, парламентарии проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О предупреждении распространения туберкулеза в Донецкой Народной Республике”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.