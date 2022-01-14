Парламентарии возобновили личную работу с гражданами в округах

Возобновлена личная работа депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики в округах. Так, 12 и 13 января было проведено 12 приёмов граждан, 6 встреч с трудовыми коллективами и 11 сходов граждан.

В среду, 12 января, с жителями столицы встретились Надежда Коваленко, Клавдия Кульбацкая, Ирина Дианова, Ирина Костенко, Алла Оболенская и Роман Лепа.

Пётр Шимановский посетил с рабочим визитом Енакиево. Татьяна Журавлёва провела приём граждан в Харцызске, Фёдор Березин в Старобешево, а Роман Лепа побывал в Оленовке. С жителями Иловайска и Зугэса встретился Александр Быкадоров, а Сергей Тельных и Наталия Полянская провели приём в Горловке.

В четверг, 13 января, Наталия Волкова, Александр Ковтырин, Александр Банах, Ярослав Лисобей, Алла Оболенская и Дмитрий Дезорцев провели встречи с жителями Донецка.

Виталий Кравец и Роман Лепа встретились с жителями Ясиноватой.

Всего в мероприятиях приняли участие более 400 граждан Республики.

За указанный период парламентарии провели консультации по вопросам, касающимся регистрации на Едином портале государственных услуг, получения СНИЛС и паспорта гражданина ДНР. Также депутаты ответили на вопросы жителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Все обращения рассмотрены, гражданам предоставлены разъяснения по озвученным вопросам в рамках действующего на территории Донецкой Народной Республики законодательства, ряд вопросов взят на личный контроль парламентариев.