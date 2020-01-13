Парламентарии вручили подарки детям из городов и районов Республики

На протяжении новогодних и рождественских каникул депутаты Народного Совета ДНР приняли участие в ряде праздничных мероприятий и вручили подарки юным жителям Донецкой Народной Республики.

9 января в рамках работы Временной комиссии по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, Ирина Попова поздравила воспитанников муниципального учреждения дополнительного образования администрации Старобешевского района «Старобешевский районный дом детского и юношеского творчества».

10 января Анастасия Селиванова вручила подарки победителям фестиваля детского творчества «Вифлеемская звезда», который ежегодно проводится в Куйбышевском районе Донецка.

11 января Дмитрий Перепелкин посетил театрализованное новогоднее представление для маленьких жителей столицы Республики в конноспортивном клубе «Татерсаль». Зрителям была представлена ярка шоу-программа, по завершении которой присутствующие получили сладкие подарки. Содействие в проведении мероприятия оказали депутаты Народного Совета Марина Магдалина и Владимир Медведев.

В свою очередь Мария Пирогова поздравила с Новым годом и Рождеством детей из Донецкого социального центра, из малоимущих семей Харцызска и Калининского района Донецка.

Кроме того, при содействии депутата Андрея Баевского и Общественного штаба по прифронтовым районам сладкие подарки получили дети из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, которые проживают в Петровском районе города Донецка.

«Мы выбрали несколько семей. Люди, которые вследствие разных причин утратили документы и на данный момент занимаются их оформлением, находятся в затруднительном положении, не получают никаких социальных выплат и нуждаются в нашей помощи. Поэтому сегодня мы передали подарки детям из таких семей и другим ребятам, которые нуждаются в опеке», – рассказал парламентарий.