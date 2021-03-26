Парламентарии законодательно закрепили правовой статус и порядок формирования Фонда развития угольной отрасли

В пятницу, 26 марта, в рамках пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”».

О законопроекте рассказала заместитель председателя Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Ирина Дианова.

«Законопроект предлагает закрепить понятие, особенности формирования Фонда развития угольной отрасли и установить источники его пополнения.

Принятие законопроекта будет способствовать созданию Фонда развития угольной отрасли, средства которого будут использоваться по целевому назначению, а именно для реструктуризации и развития угольной отрасли Донецкой Народной Республики, что обеспечит модернизацию предприятий угольной промышленности.

Также законопроект предлагает наделить Правительство полномочиями по установлению порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Фонда развития угольной отрасли Донецкой Народной Республики», – подчеркнула Ирина Дианова.

Проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”» был принят в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.