Парламентарии закрепили дополнительные социальные гарантии для отдельной категории медработников специализированных противотуберкулезных учреждений

Сегодня, 24 апреля, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 24 Закона Донецкой Народной Республики “О предупреждении распространения туберкулеза в Донецкой Народной Республике”», разработанный депутатом Народного Совета Владимиром Бидёвкой.

Инициатор законопроекта рассказал о сути предлагаемых изменений.

«Настоящий проект закона предполагает закрепление социальных гарантий для лиц, работающих в должностях младших медицинских сестёр специализированных противотуберкулёзных учреждений и подразделений, в виде дополнительной надбавки за непрерывный стаж работы в зависимости от его длительности.

Следует отметить, что на сегодняшний день в специализированных медицинских учреждениях Донецкой Народной Республики работает более 300 лиц, подпадающих под действие данного законопроекта. Речь идёт о таких медицинских работниках, как младшие медицинские сёстры, которые оказывают помощь больным туберкулёзом, осуществляют уход за ними или уборку помещений, в которых находятся такие больные, работают с живыми возбудителями туберкулёза или содержащими их материалами. В связи с этим они относятся к группам с повышенным риском заболевания туберкулёзом», – сообщил Владимир Бидёвка.

Парламентарий добавил, что условия и размеры надбавок для медицинских работников специализированных противотуберкулёзных учреждений определены Указом Главы ДНР «Об установлении условий и размеров надбавок для медицинских работников специализированных противотуберкулёзных учреждений и специализированных структурных подразделений учреждений здравоохранения, осуществляющих диагностику туберкулёза и оказывающих лечебно-профилактическую помощь больным туберкулёзом».

Учитывая важность и актуальность предлагаемых изменений, парламентарии проголосовали за принятие законопроекта в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменения в статью 24 Закона Донецкой Народной Республики “О предупреждении распространения туберкулеза в Донецкой Народной Республике”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета.