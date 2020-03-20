Парламентарии заслушали ежегодные доклады членов Правительства и руководителей ведомств Республики

Сегодня, 20 марта, в Доме Правительства состоялось очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета ДНР II созыва, в ходе которого были представлены доклады ряда министров и руководителей ведомств о проделанной в 2019 году работе.

К работе в сессионном зале приступили 87 депутата от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

В проект повестки дня были включены доклады министра иностранных дел Натальи Никоноровой, министра угля и энергетики Руслана Дубовского, министра юстиции Юрия Сироватко, а также представителей Министерства внутренних дел, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, Управления Народной милиции и Министерства государственной безопасности.