Парламентарии заслушали ежеквартальный отчёт Временной комиссии по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти

Сегодня, 27 декабря, согласно повестке пленарного заседания, депутаты заслушали отчёт о работе Временной комиссии Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти за период с 28 сентября по 23 декабря 2019 года.

Итоги деятельности комиссии за отчётный период подвела Председатель Временной комиссии Ирина Дианова.

«Временной комиссией по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти проведён анализ системы законодательства в сферах образования, науки, культуры и торговли. На рассмотрение Народного Совета внесён один законопроект, направленный на совершенствование законодательства Донецкой Народной Республики в сфере организации и функционирования высшего органа исполнительной власти – Правительства ДНР, а также гармонизацию отдельных норм законов Донецкой Народной Республики с положениями Конституции и Закона ДНР «О Правительстве Донецкой Народной Республики».

Кроме того, в указанный период Народным Советом принят Закон ДНР «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики, регулирующие отношения в сфере здравоохранения», разработанный Временной комиссией совместно с депутатом Виктором Ищенко и Министерством здравоохранения ДНР. Законом устраняются юридические коллизии в действующем законодательстве Республики, а также конкретизируются органы исполнительной власти, уполномоченные принимать соответствующие подзаконные нормативные правовые акты», – сообщила парламентарий.

Ирина Дианова добавила, что Временной комиссией также рассматривались обращения граждан и государственных органов. В частности, обращение депутата Народного Совета Юрия Леонова о необходимости создания государственного информационного ресурса, содержащего данные об объектах недвижимости Республики.

В завершение своего доклада депутат предложила признать деятельность комиссии за отчётный период удовлетворительной.

Учитывая положительные результаты деятельности Временной комиссии, депутаты единогласно приняли решение продлить срок ее работы до 30 июня 2020 года.

С полным отчётом о результатах работы Временной комиссии можно будет ознакомиться в соответствующем разделе официального сайта Народного Совета.