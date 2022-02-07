В понедельник, 7 февраля, в рамках первого пленарного заседания весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва парламентарии заслушали отчёт о работе Молодёжного Парламента Донецкой Народной Республики за 2021 год.

С докладом перед парламентариями выступил председатель Молодёжного Парламента Донецкой Народной Республики Максим Роганов.

«2021 год был интересным и насыщенным как для Молодёжного Парламента, так и для молодёжи Республики в целом.

За отчётный период Молодёжным Парламентом было проведено 11 пленарных заседаний, по итогам которых было принято 53 постановления, 21 заседание Президиума, по итогам которых было принято 38 решений. Комитетами Молодёжного Парламента было проведено 310 заседаний, по итогам которых было принято 113 решений.

Кроме того, свою деятельность осуществляли 7 рабочих групп. Также в 2021 году состоялось 103 встречи с органами законодательной и исполнительной власти по обсуждению предложений Молодёжного Парламента.

Продолжалась и работа депутатов Молодёжного Парламента с населением Донецкой Народной Республики. Всего совместно с депутатами Народного Совета было проведено 144 приёма, а также 1 сход граждан», – рассказал Максим Роганов.

Согласно отчёту, в 2021 году депутаты Молодёжного Парламента активно взаимодействовали с населением по вопросам получения паспортов гражданина Российской Федерации, СНИЛС и регистрации на портале «Госуслуги» в преддверии выборов в Государственную Думу Российской Федерации. В рамках данной деятельности депутатами было проведено 125 встреч с молодёжью.

В отчётный период также продолжалась работа депутатов Молодёжного Парламента по другим направлениям.

«В рамках международной деятельности было заключено соглашение о сотрудничестве с Молодёжным Парламентом Луганской Народной Республики. Также депутаты занимались разработкой дорожных карт в рамках совместных проектов и мероприятий. Кроме того, продолжалось взаимодействие с Молодёжным Парламентом Луганской Народной Республики в рамках реализации Программы социально-экономического развития на 2022–2024 годы», – добавил председатель Молодёжного Парламента ДНР.