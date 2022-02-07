Парламентарии заслушали отчёт о работе Временной комиссии по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти

В понедельник, 7 февраля, в рамках первого пленарного заседания весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва парламентарии заслушали отчёт о работе Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти за период с ноября 2021 года по февраль 2022 года.

Отчёт представил заместитель председателя Временной комиссии Максим Кныш.

«Работа Временной комиссии за отчетный период была направлена на мониторинг своевременности разработки и принятия подзаконных нормативных правовых актов направленных на реализацию норм законов Донецкой Народной Республики, а также на приведение нормативных правовых актов органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики в соответствие с законами», – рассказал Максим Кныш.

Согласно отчёту, Временной комиссией проведён ряд заседаний, в ходе которых были проанализированы законы Донецкой Народной Республики в сферах транспорта и здравоохранения, а также Закон Донецкой Народной Республики «О вынужденных переселенцах».

«По результатам проведённого анализа Временной комиссией инициировано письмо в адрес Правительства Донецкой Народной Республики о предоставлении информации относительно стадии разработки и принятия подзаконных нормативных правовых актов, предусмотренных законами Донецкой Народной Республики, а также информации о приведении нормативных правовых актов органов исполнительной власти в соответствие с законами. Также был определён план дальнейшей работы Временной комиссии с участием представителей органов государственной власти Донецкой Народной Республики», – добавил заместитель председателя Временной комиссии.

По результатам доклада парламентарии признали работу Временной комиссии за отчётный период удовлетворительной.