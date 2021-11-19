Парламентарии заслушали отчёт о работе Временной комиссии по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти

В пятницу, 19 ноября, в рамках очередного пленарного заседания осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва парламентарии заслушали отчёт о работе Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти за период с августа по октябрь 2021 года.

Отчёт о проделанной работе депутатам представила председатель Временной комиссии Ирина Дианова.

«За отчётный период работа Временной комиссии была направлена на мониторинг своевременности разработки и принятия подзаконных нормативных правовых актов, направленных на реализацию законов Донецкой Народной Республики, а также приведения нормативных правовых актов органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики в соответствие с законами.

Принимая во внимание, что законодательный процесс имеет системный характер, процесс налаживания полноценного и эффективного взаимодействия органов государственной власти в целях реализации положений законов Республики требует особого внимания», – сказала Ирина Дианова.

Она отметила, что Временной комиссией проведён ряд расширенных заседаний с участием представителей органов государственной власти Республики, ответственных согласно положениям законов Донецкой Народной Республики за разработку и принятие подзаконных нормативных правовых актов, направленных на реализацию законов.

«Следует отметить, что в целях выявления трудностей, возникающих при реализации положений законов Донецкой Народной Республики, Временной комиссией в соответствии с резолюцией Председателя Народного Совета приняты к сведению обращения граждан и государственных органов, поступившие за отчётный период в адрес комитетов Народного Совета. Поступающие от комитетов ответы на обращения анализируются членами Временной комиссии. По результатам анализа в целях планирования дальнейшей работы выявленные в обращениях проблемы систематизируются исходя из предмета правового регулирования для включения в повестку заседаний», – сказала Ирина Дианова.

По результатам доклада парламентарии признали работу Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти удовлетворительной.