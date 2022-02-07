Парламентарии заслушали отчёт о работе Временной комиссии по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины

В понедельник, 7 февраля, в рамках первого пленарного заседания весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва парламентарии заслушали отчёт о работе Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, за период с ноября 2021 года по январь 2022 года.

Деятельность депутатов, входящих в состав Временной комиссии, осуществляется в отношении закреплённых за ними прифронтовых населённых пунктов северного и южного направления. Отчёт о проделанной депутатами работе представил председатель Временной комиссии Юрий Покинтелица.

«За отчётный период членами Временной комиссии было осуществлено 28 выездов в 9 прифронтовых населённых пунктов Донецкой Народной Республики. В ходе мероприятий парламентарии оказали нуждающимся гражданам посильную помощь. Её получили 1124 человека», – рассказал Юрий Покинтелица.

Парламентарий отметил, что членами Временной комиссии была оказана следующая помощь:

‒ продуктовые наборы как малообеспеченным семьям, так и отдельным жителям – одиноким пенсионерам, тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию либо остался без жилья;

– новогодние подарки детям;

– средства гигиены военнослужащим, получившим тяжёлые ранения;

– гуманитарная помощь и подарки ветерану Великой Отечественной войны;

–фрукты и сладости детскому дому семейного типа;

–школе-интернату переданы детские вещи.

«Также в рамках работы Временной комиссии проведено расширенное заседание, на котором заслушан отчёт администрации города Дебальцево о мероприятиях по решению не требующих капитальных вложений проблемных вопросов. В целях мониторинга обстановки Временной комиссией планируется проведение повторного схода жителей посёлка в апреле–мае 2022 года.

Кроме того, на расширенном заседании было рассмотрено обращение администрации города Донецка об оказании содействия в решении вопроса расселения из общежития № 7 ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» граждан, пострадавших от агрессии Вооружённых Сил Украины», – добавил председатель Временной комиссии.

По результатам доклада парламентарии признали работу Временной комиссии за отчётный период удовлетворительной.