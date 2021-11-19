Парламентарии заслушали отчёт о работе Временной комиссии по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины
В пятницу, 19 ноября, в рамках очередного пленарного заседания осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва парламентарии заслушали отчёт о работе Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, за период с августа по октябрь 2021 года.
Отчёт о проделанной работе депутатам представил председатель Временной комиссии Юрий Покинтелица.
«Деятельность депутатов, входящих в состав Временной комиссии, осуществляется в отношении закреплённых за ними прифронтовых населённых пунктов северного и южного направления.
Так, за отчётный период членами Временной комиссии в рамках её деятельности осуществлено 49 выездов в 25 населённых пунктов Донецкой Народной Республики, в том числе в прифронтовые населённые пункты, проведено 54 приёма граждан. Общее количество граждан, пришедших на приёмы и сходы, проведённые членами Временной комиссии, составило 711 человек», – сказал Юрий Покинтелица.
Парламентарий отметил, что в результате проведённой работы членами Временной комиссии оказана помощь в виде:
- медицинских средств защитникам Донецкой Народной Республики, получившим тяжёлые ранения;
- продуктовых наборов для жителей Дебальцево;
- продуктовых наборов для семей с инвалидами и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, из города Горловки;
- продуктовых наборов для жителей посёлка шахты «Октябрьский рудник»;
- лекарственных препаратов для ветеранов города Донецка;
- канцелярских наборов для детей;
- гуманитарной помощи жителям посёлков Донецк Северный и Красный Партизан;
- мебели (столов и стульев) для учащихся школы в посёлке Красный Партизан.
«По итогам работы Временной комиссии за отчётный период помощь получили 76 человек. Также в рамках работы Временной комиссии проведён сход жителей города Дебальцево. В ходе обсуждения выявлен ряд проблем, для решения которых будет задействован потенциал органов исполнительной власти, а также возможности Временной комиссии. Данный вопрос находится на контроле Временной комиссии, проведено расширенное заседание, на котором заслушан отчёт администрации города Дебальцево о мероприятиях по решению проблем жителей города», – резюмировал Юрий Покинтелица.
По результатам доклада парламентарии признали работу Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, удовлетворительной.