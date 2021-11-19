Парламентарии заслушали отчёт о работе Временной комиссии по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины

В пятницу, 19 ноября, в рамках очередного пленарного заседания осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва парламентарии заслушали отчёт о работе Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, за период с августа по октябрь 2021 года.

Отчёт о проделанной работе депутатам представил председатель Временной комиссии Юрий Покинтелица.

«Деятельность депутатов, входящих в состав Временной комиссии, осуществляется в отношении закреплённых за ними прифронтовых населённых пунктов северного и южного направления.

Так, за отчётный период членами Временной комиссии в рамках её деятельности осуществлено 49 выездов в 25 населённых пунктов Донецкой Народной Республики, в том числе в прифронтовые населённые пункты, проведено 54 приёма граждан. Общее количество граждан, пришедших на приёмы и сходы, проведённые членами Временной комиссии, составило 711 человек», – сказал Юрий Покинтелица.

Парламентарий отметил, что в результате проведённой работы членами Временной комиссии оказана помощь в виде:

медицинских средств защитникам Донецкой Народной Республики, получившим тяжёлые ранения;

продуктовых наборов для жителей Дебальцево;

продуктовых наборов для семей с инвалидами и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, из города Горловки;

продуктовых наборов для жителей посёлка шахты «Октябрьский рудник»;

лекарственных препаратов для ветеранов города Донецка;

канцелярских наборов для детей;

гуманитарной помощи жителям посёлков Донецк Северный и Красный Партизан;

мебели (столов и стульев) для учащихся школы в посёлке Красный Партизан.

«По итогам работы Временной комиссии за отчётный период помощь получили 76 человек. Также в рамках работы Временной комиссии проведён сход жителей города Дебальцево. В ходе обсуждения выявлен ряд проблем, для решения которых будет задействован потенциал органов исполнительной власти, а также возможности Временной комиссии. Данный вопрос находится на контроле Временной комиссии, проведено расширенное заседание, на котором заслушан отчёт администрации города Дебальцево о мероприятиях по решению проблем жителей города», – резюмировал Юрий Покинтелица.

По результатам доклада парламентарии признали работу Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, удовлетворительной.