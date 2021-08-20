Парламентарии заслушали отчёт о работе Временной комиссии по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий

Сегодня, 20 августа, в рамках очередного пленарного заседания парламентарии заслушали отчёт о работе Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий за период с мая по июль 2021 года.

Отчёт о проделанной работе депутатам представил заместитель председателя Временной комиссии Дмитрий Чурадзе.

«За отчётный период с мая по июль 2021 года Временная комиссия осуществляла анализ информации, работала над замечаниями и предложениями заинтересованных органов для совершенствования нормативного правового регулирования в сфере деятельности малых угледобывающих предприятий и государственного контроля и надзора за ней», – сказал Дмитрий Чурадзе.

Парламентарий подчеркнул, что основная работа Временной комиссии велась во взаимодействии с Комитетом Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, а также с Министерством угля и энергетики Донецкой Народной Республики по двум направлениям:

«Во-первых, это работа над законопроектом «Об особенностях регулирования отношений, связанных с добычей угля некоторыми субъектами предпринимательской деятельности, и о внесении изменений в отдельные законы Донецкой Народной Республики», во-вторых, работа по рассмотрению предложений Министерства угля и энергетики касательно проекта порядка выдачи разрешений субъектам малых угледобывающих предприятий».

По результатам доклада парламентарии признали работу Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий удовлетворительной.