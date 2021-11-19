Парламентарии заслушали отчёт о работе Временной комиссии по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий

В пятницу, 19 ноября, в рамках очередного пленарного заседания осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва парламентарии заслушали отчёт о работе Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий за период с августа по октябрь 2021 года.

Отчёт о проделанной работе депутатам представил заместитель председателя Временной комиссии Дмитрий Чурадзе.

«Работа Временной комиссии была направлена на сбор и анализ информации, связанной с деятельностью малых угледобывающих предприятий на территории Донецкой Народной Республики, в целях выявления необходимости в разработке предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования и государственного контроля и надзора в сфере деятельности малых угледобывающих предприятий.

Основная работа Временной комиссии велась во взаимодействии с Комитетом Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам», – сказал Дмитрий Чурадзе.

Парламентарий отметил, что Комиссией велась работа над проектом закона «Об особенностях регулирования отношений, связанных с добычей угля некоторыми субъектами предпринимательской деятельности, и о внесении изменений в отдельные законы Донецкой Народной Республики», редакция которого дорабатывается по результатам совместной работы с органами исполнительной власти.

По результатам доклада парламентарии признали работу Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий удовлетворительной.