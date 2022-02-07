Парламентарии заслушали отчёт о работе Временной комиссии по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий

Пленарные заседания

В понедельник, 7 февраля, в рамках первого пленарного заседания весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва парламентарии заслушали отчёт о работе Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий за период с ноября 2021 года по январь 2022 года.

Отчёт представил заместитель председателя Временной комиссии Дмитрий Чурадзе.

«Работа Временной комиссии основывается на взаимодействии с органами исполнительной власти и органами Народного Совета Донецкой Народной Республики. Также в рамках деятельности Временной комиссии депутаты проводят анализ поступивших от заинтересованных органов исполнительной власти замечаний и предложений к законопроекту «Об особенностях регулирования отношений, связанных с добычей угля некоторыми субъектами предпринимательской деятельности, и о внесении изменений в отдельные законы Донецкой Народной Республики», – рассказал депутат.

По итогам доклада парламентарии признали работу Временной комиссии по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий удовлетворительной.

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