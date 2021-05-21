Парламентарии заслушали отчёт о работе Временной комиссии по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий

Сегодня, 21 мая, в рамках очередного пленарного заседания был заслушан отчёт о работе Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий за период с февраля по апрель 2021 года.

Отчёт о проделанной работе депутатам представил заместитель председателя Временной комиссии Дмитрий Чурадзе:

«Работа Временной комиссии была направлена на сбор и анализ информации, связанной с деятельностью малых угледобывающих предприятий на территории Донецкой Народной Республики, в целях выявления необходимости в разработке предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования и государственного контроля и надзора в сфере деятельности малых угледобывающих предприятий».

Дополнительно Дмитрий Чурадзе отметил, что работа Временной комиссии велась с соблюдением норм Указа Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 2020 года № 57 «О введении режима повышенной готовности».

По результатам доклада парламентарии признали работу Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий удовлетворительной.