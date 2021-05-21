Парламентарии заслушали отчёт Временной комиссии по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти

Сегодня, 21 мая, в ходе пленарного заседания депутаты заслушали отчёт Временной комиссии Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти о проделанной работе за период с февраля по апрель 2021 года.

Итоги деятельности Временной комиссии подвела её председатель Ирина Дианова. В своём докладе парламентарий подчеркнула, что в отчётном периоде работа комиссии была направлена на выявление правовых коллизий в законодательстве Республики, а также на рассмотрение проблемных вопросов реализации законов ДНР и приведение нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти в соответствие с законами.

«Участие в расширенных заседаниях Временной комиссии принимали представители Правительства, Министерства финансов, Министерства труда и социальной политики, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства образования и науки, Общественной палаты ДНР.

Так, 17 февраля было проведено расширенное заседание с участием представителей Правительства и Министерства финансов, посвящённое вопросам нормативно-правового урегулирования механизма осуществления предприятиям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, выплат, компенсирующих стоимость предоставленных гражданам льгот. По результатам встречи получена информация о подготовленном Министерством труда и социальной политики проекте постановления, предусматривающем в том числе утверждение порядка урегулирования вопросов предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, их учёта и возмещения. В настоящее время нормативный правовой акт находится на стадии обсуждения его положений профильными министерствами.

На расширенном заседании Временной комиссии 3 марта было рассмотрено обращение Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, составленное по итогам общественных слушаний, организованных Общественной палатой с участием заинтересованных органов и посвящённых вопросам правоприменения положений Закона ДНР «О бухгалтерском учёте».

По результатам заседания от 17 марта, участие в котором приняли представители Правительства, Министерства промышленности и торговли, Министерства экономического развития, Общественной палаты, ПАО «Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» и ООО «Спецодежда и униформа», было установлено, что разработанный Министерством экономического развития проект нормативного правового акта «Об обеспечении интересов производителей отечественной продукции лёгкой промышленности» не содержит положений об авансировании получателей бюджетных средств в случае заключения ими договоров о закупке товаров, работ, услуг с субъектами хозяйствования негосударственной формы собственности – производителями продукции.

По итогам мероприятия директору ПАО «Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» рекомендовано обратиться в Министерство промышленности и торговли с предложением инициировать внесение изменений в Постановление Правительства ДНР «Об утверждении порядка авансирования поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг за бюджетные средства, средства государственных внебюджетных фондов», − сообщила Ирина Дианова.

Отдельно парламентарий остановилась на результатах работы, направленной на внедрение в Республике системы классификации профессий и профессиональных стандартов Российской Федерации.

«В целях реализации положений Указа Главы Донецкой Народной Республики от 25 августа 2020 года № 293 был рассмотрен вопрос о приведении законодательства Республики об оплате труда в соответствие с требованиями, внесёнными Постановлением Правительства ДНР от 25 декабря 2020 года № 87-13 в Постановление Президиума Совета Министров ДНР от 18 апреля 2015 года № 6-4 «Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и размеров должностных окладов (тарифных ставок) по оплате труда работников учреждений, предприятий, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы». В процессе обсуждений от представителя Министерства труда и социальной политики была получена информация о проекте постановления, которым Порядок № 6-4 изложен в новой редакции.

Так, положения проекта порядка изложены в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, Общероссийским классификатором занятий, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, профессиональными стандартами Российской Федерации для работников отдельных отраслей бюджетной сферы.

Внесённые изменения будут касаться исключительно наименований должностей работников отдельных отраслей бюджетной сферы. Вышеуказанный проект находится в стадии согласования с заинтересованными органами, вопрос взят на контроль Временной комиссией», − резюмировала парламентарий.

В завершение доклада Ирина Дианова добавила, что изложенные итоги деятельности позволяют признать работу Временной комиссии за отчётный период удовлетворительной.