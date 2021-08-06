Парламентарии заслушали отчёт Временной комиссии по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти

Сегодня, 6 августа, в ходе пленарного заседания депутаты заслушали отчёт Временной комиссии Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти о проделанной работе за период с мая по июль 2021 года.

Итоги деятельности Временной комиссии подвела её председатель Ирина Дианова.

В своём докладе парламентарий отметила, что акцент в работе Временной комиссии за отчётный период был сделан на мониторинг подзаконных нормативных правовых актов, принятие которых находится в компетенции органов государственной власти, уполномоченных на это действующими законами, в целях создания правового механизма их реализации.

«Временной комиссией в отчётном периоде был проведён ряд расширенных заседаний с участием представителей Правительства в Народном Совете Донецкой Народной Республики, Министерства финансов, Министерства труда и социальной политики, Государственной службы по делам семьи и детей, Министерства здравоохранения, Министерства юстиции, Министерства государственной безопасности, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Фонда государственного имущества, Министерства экономического развития, Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Центрального Республиканского Банка, Государственного комитета по земельным ресурсам.

В процессе обсуждения ряда законов Временной комиссией получена информация от органов государственной власти о формировании ими базы подзаконных нормативных правовых актов, взаимодействии и сотрудничестве с профильными республиканскими органами для разработки совместных предложений и редакций, выявлении необходимости внесения изменений в рассматриваемые законы.

Итогом анализа состояния нормотворческой деятельности уполномоченных органов государственной власти стал вывод о том, что около 70% запланированных нормативных правовых актов уже приняты, около 20% находятся на стадии разработки или согласования, а 10% подлежат оценке в части определения субъекта правотворчества либо круга лиц, на которых распространяется действие законодательного акта, объективной необходимости и социальной значимости правового регулирования общественных отношений в соответствующей сфере, соответствия правоприменительной практики установленным требованиям, последствий принятия акта», – сказала Ирина Дианова.

В завершение доклада Ирина Дианова добавила, что изложенные итоги деятельности позволяют признать работу Временной комиссии за отчётный период удовлетворительной.