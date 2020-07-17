Парламентарии заслушали отчёт Временной комиссии по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти

Сегодня, 17 июля, согласно повестке пленарного заседания, депутаты заслушали отчёт о проделанной работе Временной комиссии Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти за период с января по июнь 2020 года.

Итоги деятельности комиссии за отчётный период подвела председатель Временной комиссии Ирина Дианова.

«В отчётный период работа Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти была направлена на выявление юридических коллизий в законодательстве Донецкой Народной Республики, а также на рассмотрение проблемных вопросов реализации законов Донецкой Народной Республики и приведения нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти в соответствие с законами.

Так, для анализа правовой базы Донецкой Народной Республики в сфере образования проведены расширенные заседания Временной комиссии с представителями Министерства образования и науки, а также другими заинтересованными субъектами и заслушаны результаты работы по разработке ряда нормативных правовых актов, необходимых для полноценной реализации норм законодательства Донецкой Народной Республики. В итоге получена информация о подготовке и направлении на согласование Министерством образования и науки проектов нормативных правовых актов о профессиональных стандартах педагогических работников, квалификационных характеристиках по должностям научных работников и нормах питания обучающихся в образовательных организациях Донецкой Народной Республики.

Учитывая актуальность вопроса организации питания в образовательных организациях Республики, Временная комиссия направила письмо в адрес Министерства образования и науки с просьбой предоставить информацию о результатах работы по разработке и введению в действие нормативных правовых актов, касающихся организации питания в образовательных организациях Донецкой Народной Республики.

На данный момент создана рабочая группа по разработке нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере организации питания обучающихся в образовательных организациях. Также разработана дорожная карта по организации данной работы», – сообщила парламентарий.

Ирина Дианова добавила, что за отчётный период Народный Совет принял ряд законов, разработанных Временной комиссией. Например, Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О социальной защите инвалидов”». А также законы ДНР № 126-II НС «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики», № 158-II НС «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики», «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики в части приведения их положений в соответствие с Законом Донецкой Народной Республики “О Правительстве Донецкой Народной Республики”», приводят к единообразию наименования государственных органов Республики, а также в соответствие отдельных норм законов с положениями Конституции ДНР и Закона ДНР «О Правительстве Донецкой Народной Республики».

В завершение своего доклада депутат предложила признать деятельность комиссии за отчётный период удовлетворительной.

Учитывая положительные результаты деятельности Временной комиссии, депутаты единогласно приняли решение продлить срок её работы до 5 февраля 2021 года.

С полным отчётом о результатах работы Временной комиссии можно будет ознакомиться в соответствующем разделе официального сайта Народного Совета.