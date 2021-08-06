Парламентарии заслушали отчёт Временной комиссии по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины

Сегодня, 6 августа, в ходе пленарного заседания депутаты заслушали отчёт о работе Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, за период с мая по июль 2021 года.

Итоги деятельности Временной комиссии подвёл её председатель Юрий Покинтелица.

«За отчётный период Временной комиссией проведено шесть заседаний, четыре из которых были расширенными с привлечением представителей администрации города Донецка, районных администраций Донецка, сельских администраций, а одно – выездное – прошло в формате схода жителей сёл Сигнальное, Луганское и Любовка (Петровского и Ленинского районов Донецка). Всего в заседаниях приняли участие около ста десяти человек.

Сход жителей проводился при участии представителей местных администраций, сотрудников правоохранительных органов, а также коммунальных служб в целях более оперативного реагирования на актуальные для пострадавших территорий проблемы и установления взаимодействия Временной комиссии как органа Народного Совета с органами исполнительной власти.

По итогам схода Временной комиссией выработан план решения озвученных жителями вопросов, основными из которых были восстановление разрушенного жилого фонда и объектов социальной сферы, строительство водопровода в селе Луганском, подвоз питьевой воды в село Сигнальное, транспортное сообщение в Луганском и Сигнальном, качество внутренних автомобильных дорог и отсутствие уличного освещения во всех населённых пунктах, медицинское обслуживание жителей села Любовка, отсутствие централизованной канализации по улице Комарова в селе Луганском.

Временной комиссией будет продолжена работа по оценке мероприятий, проводимых Луганской и Любовской сельскими администрациями, для чего планируется повторный выезд в указанные населённые пункты для участия в сходах жителей».

Парламентарий подчеркнул, что данный формат работы позволяет не только выявлять наиболее актуальные проблемы на пострадавших территориях, но и задействовать потенциал исполнительной и законодательной ветвей власти для их оперативного решения.

В завершение доклада Юрий Покинтелица добавил, что изложенные итоги деятельности позволяют признать работу Временной комиссии за отчётный период удовлетворительной.