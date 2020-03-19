Парламентарии заслушают ежегодные доклады членов Правительства и руководителей ведомств Республики

Сегодня, 19 марта, в Доме Правительства открыто очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета ДНР II созыва, в ходе которого будут представлены доклады ряда министров и руководителей ведомств о проделанной в 2019 году работе.

В проект повестки дня включены доклады заместителя Председателя Правительства Татьяны Переверзевой, министра образования и науки ДНР Михаила Кушакова, министра финансов Яны Чаусовой, председателя Центрального республиканского банка Андрея Петренко.

К работе в сессионном зале приступили 85 депутатов от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

В числе приглашённых лиц на мероприятии присутствуют заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Татьяна Переверзева, министр финансов Донецкой Народной Республики Яна Чаусова, председатель Центрального республиканского банка Донецкой Народной Республики Андрей Петренко, министр образования и науки Донецкой Народной Республики Михаил Кушаков, представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин.