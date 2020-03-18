Парламентарии заслушают ежегодные доклады членов Правительства и руководителей ведомств Республики

Сегодня, 18 марта, в Доме Правительства открыто очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета ДНР II созыва, в ходе которого будут представлены доклады ряда министров о проделанной в 2019 году работе.

В проект повестки дня включены доклады заместителя Председателя Правительства Владимира Антонова, министра информации Игоря Антипова, министра культуры Михаила Желтякова, министра здравоохранения Ольги Долгошапко, министра молодёжи, спорта и туризма Александра Громакова, министра труда и социальной политики Ларисы Толстыкиной и начальника Управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию Владимира Кононова.

К работе в сессионном зале приступили 84 депутата от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

В числе приглашённых лиц на мероприятии присутствуют заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Владимир Антонов, министр информации Донецкой Народной Республики Игорь Антипов, министр культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков, министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Ольга Долгошапко, министр молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Александр Громаков, министр труда и социальной политики Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина, начальник Управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при Главе Донецкой Народной Республики Владимир Кононов, представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин.