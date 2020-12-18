Парламентарии завершают работу над Уголовно-исполнительным кодексом Донецкой Народной Республики

В четверг, 17 декабря, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, на котором парламентарии рассмотрели ряд глав проекта Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики.

На заседании присутствовали представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, представители Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Государственной службы исполнения наказаний и Министерства государственной безопасности.

Председатель Комитета Елена Шишкина прокомментировала результаты заседания.

«Сегодня состоялось заключительное расширенное заседание по работе над Уголовно-исполнительным кодексом Донецкой Народной Республики. Совместно с заинтересованными органами были проработаны все главы проекта закона. Дальше работа Комитета будет направлена на подготовку итоговой редакции кодекса, что позволит в ближайшее время успешно завершить очередной этап развития отдельной ветви уголовно-исполнительного законодательства Донецкой Народной Республики.

Уголовно-исполнительный кодекс — правовая платформа для работы всей уголовно-исполнительной системы Донецкой Народной Республики. Его принятие станет шагом на пути к качественному формированию собственной законодательной базы, ориентированной на имплементацию в правовое поле Российской Федерации», – отметила парламентарий.