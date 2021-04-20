Парламентарии работают над совершенствованием законодательства в сфере геодезии и картографии

Сегодня, 20 апреля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, на котором присутствовали представители Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам и Государственного комитета по земельным ресурсам Донецкой Народной Республики.

Участники заседания рассмотрели законопроект «О внесении изменения в статью 29 Закона Донецкой Народной Республики «О геодезии и картографии».

О законопроекте и результатах расширенного заседания рассказал заместитель председателя Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Владимир Медведев.

«Совершенствование законодательства в сфере геодезии и картографии является основной целью проекта закона. В нём статья 29 Закона «О геодезии и картографии» дополняется частью 5, которая содержит положения, определяющие круг уполномоченных на рассмотрение дел об административных правонарушениях должностных лиц органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений.

Также проектом закона устанавливаются виды административных правонарушений в сфере геодезии и картографии и размеры административных штрафов. Предлагаемые законопроектом изменения носят превентивный характер и призваны минимизировать риски землепользователей и государства, повысить качество геодезического и картографического обеспечения Донецкой Народной Республики, дисциплинировать субъектов хозяйственной деятельности в сфере геодезии и картографии».

В свою очередь, заместитель председателя Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Юрий Леонов отметил важность принятия данного законопроекта и обратил внимание на необходимость проработки механизма его реализации.

«Законопроектом предлагается установить административную ответственность за совершение правонарушений в сфере геодезии и картографии. Непринятие мер административного воздействия к лицам, допустившим правонарушение, способствует их повторному совершению, не отвечает задачам законодательства об административных правонарушениях, направленного на их предупреждение и пресечение.

Действующим на территории Донецкой Народной Республики административным законодательством не предусмотрена ответственность за такие правонарушения, в связи с чем важна грамотная проработка механизма привлечения виновных лиц к административной ответственности за совершение вышеуказанных правонарушений», – подчеркнул парламентарий.

По результатам заседания было принято решение продолжить работу над проектом закона с привлечением к ней представителей Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел ДНР.