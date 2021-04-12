Парламентарий и юнармейцы посетили реабилитационный центр в Амвросиевке

В воскресенье, 11 апреля, депутат Народного Совета Александр Камышов совместно с членами ОО ВПД «Молодая Гвардия-Юнармия» посетил Амвросиевский реабилитационный центр, в котором проходят реабилитацию военнослужащие, получившие ранения в ходе боевых действий.

Во время визита парламентарий и юнармейцы приняли участие в посадке новых саженцев ели в парковой зоне центра. После этого гости реабилитационного центра пообщались с пациентами и организовали мастер-класс по изготовлению брошей из георгиевской ленты и лент, окрашенных в цвета флага ДНР, к предстоящим майским праздникам и Дню Победы. Бойцы, которые находятся на реабилитации, активно помогали парням и девушкам в творческой работе. Все поделки были подарены пациентам центра.

«Подобные мероприятия очень важны как для поднятия духа пациентов Амвросиевского реабилитационного центра, так и для патриотического воспитания молодежи, ведь именно в живом общении с героями ребята узнают много нового, учатся мужеству, перенимают опыт настоящих защитников Отечества. Я с удовольствием посетил этот центр, принял участие в мастер-классе и посадке новых саженцев в парковой зоне. Считаю, что такие визиты нужно проводить чаще», – сказал Александр Камышов.