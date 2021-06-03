Парламентарий приняла участие в открытии Республиканского турнира по боксу памяти Владимира Андриевского

В среду, 2 июня, на базе физкультурно-спортивного клуба «Локомотив» в городе Иловайск состоялось открытие Республиканского турнира по боксу, посвящённого памяти основателя местной боксёрской школы Владимира Ильича Андриевского.

В торжественном мероприятии приняли участие депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Татьяна Журавлева, представители администрации города Иловайска, секретарь местного отделения Общественного движения «Донецкая Республика» Руслан Дудников, член Общественной палаты Сергей Кепин.

Участниками турнира стали 22 боксёра из Амвросиевки, Иловайска, Харцызска, Макеевки, Донецка, Горловки, Ждановки, Ясиноватой, Тореза и Шахтёрска.

Татьяна Журавлева поделилась своими впечатлениями с пресс-службой Народного Совета.

«Владимир Ильич – человек-легенда! Многие мальчишки из Иловайска в разные годы мечтали оказаться в учебной группе этого талантливого тренера. Под его руководством путёвку в большой спорт получили десятки ребят.

Радует, что память о таком замечательном человеке продолжает жить в наших сердцах», – подчеркнула парламентарий.