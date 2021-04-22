Парламентарий приняла участие в рабочей встрече в Министерстве труда и социальной политики

В среду, 21 апреля, депутат Народного Совета, член Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике Клавдия Кульбацкая приняла участие в рабочей встрече в Министерстве труда и социальной политики Донецкой Народной Республики. Мероприятие было проведено в целях продуктивного взаимодействия по вопросам урегулирования некоторых аспектов социальной защиты лиц, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.

Во встрече также приняли участие представители Министерства труда и социальной политики, Министерства здравоохранения, Пенсионного фонда, председатель Республиканской общественной организации ветеранов и инвалидов «Союз Чернобыль», активисты городских и районных организаций.

Участники встречи подробно обсудили вопросы, которые касались пенсионного обеспечения и улучшения медицинского обслуживания лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Особое внимание было уделено обсуждению законопроекта «О статусе и социальной защите лиц, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС», который будет регламентировать основные права на социальную защиту граждан, подвергшихся влиянию радиации вследствие чернобыльской катастрофы.

«Именно конструктивный диалог и совместное обсуждение поспособствуют принятию решений на законодательном уровне, которые способны удовлетворить потребности граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. В ходе работы над законопроектом мы стараемся учесть все те проблемы, с которыми такие граждане сталкиваются в повседневной жизни», – отметила Клавдия Кульбацкая.