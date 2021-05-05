Анонсы

Парламентарий проведёт урок, посвящённый годовщине референдума и провозглашения Донецкой Народной Республики (06.05.2021)

В четверг, 6 мая, депутат Народного Совета Александр Бондаренко проведёт единый урок, посвящённый седьмой годовщине референдума и провозглашения Донецкой Народной Республики, для обучающихся Государственной образовательной организации высшего профессионального образования «Донецкий институт железнодорожного транспорта».

Спикеры: депутат Народного Совета Бондаренко Александр Александрович, ректор института Чепцов Михаил Николаевич.

Адрес: г. Донецк, ул. Артёма, д. 184 (Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий институт железнодорожного транспорта»).

Время: 09:00.

Новости по теме

Анонс круглого стола (06.05.2021)

Анонс пленарного заседания (30.04.2021)

Парламентарии примут участие в круглом столе по вопросам инвестиционно-инновационного развития в условиях цифровизации экономики

Воспитанники школы-интерната посетят «Арт-Донбасс»