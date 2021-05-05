Парламентарий проведёт урок, посвящённый годовщине референдума и провозглашения Донецкой Народной Республики (06.05.2021)
В четверг, 6 мая, депутат Народного Совета Александр Бондаренко проведёт единый урок, посвящённый седьмой годовщине референдума и провозглашения Донецкой Народной Республики, для обучающихся Государственной образовательной организации высшего профессионального образования «Донецкий институт железнодорожного транспорта».
Спикеры: депутат Народного Совета Бондаренко Александр Александрович, ректор института Чепцов Михаил Николаевич.
Адрес: г. Донецк, ул. Артёма, д. 184 (Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий институт железнодорожного транспорта»).
Время: 09:00.