Парламентарий высоко оценил роль колдоговора для эффективной работы коллектива

Во вторник, 20 апреля, состоялась конференция трудового коллектива Государственного предприятия «Донецкая железная дорога», на которой подвели итоги выполнения обязательств коллективного договора дороги за минувший год. В мероприятии принял участие председатель комитета Народного Совета по транспорту и связи Александр Бондаренко.

Присутствующие обсудили результаты выполнения обязательств коллективного договора между руководством Государственного предприятия «Донецкая железная дорога» и Советом Профессионального союза работников Донецкой железной дороги в 2020 году. Состоялось подписание колдоговора в новой редакции на 2021–2023 годы.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Александр Бондаренко отметил:

«В 2017 году первое подписание этого документа послужило мощным толчком для формирования трудового коллектива железной дороги Донецкой Народной Республики, способствовало формированию Государственного предприятия.

Невозможно переоценить важность коллективного договора для эффективной и безопасной работы железнодорожников.

К сожалению, война вносит свои, весьма существенные коррективы, которые отражаются на работе. И только сплочённость усилий трудового коллектива, профсоюза и аппарата управления помогут достичь результатов в развитии такой стратегически важной отрасли и реализации интеграционной политики Донецкой Народной Республики».

Парламентарий выразил огромную благодарность всему коллективу предприятия за сохранение инфраструктуры, их стойкость и выдержку.