Патриотизм и воспитание молодых граждан Республики: Сергей Тельных принял участие в программе «Открытая студия» (Видео)

О патриотическом воспитании молодёжи в Донецкой Народной Республике в эфире программы «Открытая студия» на телеканале «Первый Республиканский» рассказал депутат Народного Совета Сергей Тельных.

Парламентарий поделился мыслями о том, кто, по его мнению, является патриотом, и о механизмах патриотического воспитания.

«Патриот – это человек, который любит свою Родину и который в любой момент готов стать на её защиту.

Ярким примером для молодых ребят, проживающих в Республике, являются прежде всего их родители. Потому что их отцы (а зачастую – и матери) защищают нашу Родину с оружием в руках».

Парламентарий также рассказал о возможностях в деле патриотического воспитания молодёжи общественного движения «Военно-патриотическое движение «Молодая Гвардия–Юнармия» и о регулярно приводящихся в школах Республики уроках мужества, в которых принимают участие военнослужащие, бывшие ополченцы, а также депутаты Народного Совета и общественные деятели.