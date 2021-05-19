Пешеходы и водители приняли участие в тестировании знаний ПДД

Во вторник, 18 мая, в Донецке прошел агитационный автопробег «Cоблюдайте Правила дорожного движения!». В нем приняли участие сотрудники УГАИ МВД ДНР, Министерства транспорта ДНР, Федерации автомобильного спорта ДНР, мотоклуба «Ночные волки», депутат Народного Совета ДНР Дмитрий Огилец, студенты-волонтеры общественного объединения «За безопасность дорожного движения» Донецкой академии транспорта.



В комментарии пресс-службе Народного Совета парламентарий рассказал:

«Маршрут автопробега стартовал от Донецкой академии транспорта. Организаторы назвали его «Cоблюдайте Правила дорожного движения». Это касалось всех участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов. Колонна проследовала по маршруту столицы: проспект Дзержинского- проспект Садовый, затем по улицам Университетская и Челюскинцев, по проспекту Б. Хмельницкого до Крытого рынка. На наиболее опасных перекрестках автомобили останавливались, и участники мероприятия проводили разъяснительные беседы с пешеходами».

Ректор Донецкой Академии транспорта Ирина Энглези уточнила:

«Наши волонтеры беседовали с пешеходами, напоминали о важности соблюдения Правил дорожного движения, анализировали наиболее частые причины ДТП с участием пешеходов и оставляли им тематические листовки. По пути следования жители столицы радостно провожали колонну, а водители приветственно сигналили».

Акция продолжилась у диспетчерской станции «Крытый рынок», где преподаватели и волонтеры общественного объединения «За безопасность дорожного движения» провели небольшой экзамен для водителей и пешеходов. Им было предложено пройти тесты по соблюдению правил безопасности дорожного движения. Желающих оказалось немало. За правильные ответы участники тестирования получили поощрительные призы.

Напомним, с 17 по 23 мая в ДНР проходит VI Республиканская неделя безопасности дорожного движения при поддержке Министерства транспорта ДНР, Министерства образования и науки ДНР и депутатов Комитета Народного Совета ДНР по транспорту и связи.