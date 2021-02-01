По инициативе депутатов Народного Совета более двух тысяч детей посетили столичный цирк «Космос» (видео)

30−31 января, в рамках социальной программы «Дети Республики», инициированной депутатами Народного Совета ДНР, более двух тысяч детей льготных категорий посетили эстрадно-цирковое представление «Путешествие в Рождество» в донецком цирке «Космос».

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева и депутаты Народного Совета.

«В рамках программы «Дети Республики», которая была инициирована депутатами Народного Совета ещё в 2015 году, донецкий цирк «Космос» на протяжении двух дней радушно принимает ребятишек из разных уголков нашей страны. Всего за эти выходные представление посетят две тысячи детей льготных категорий. Среди них дети-сироты, дети погибших защитников ДНР, дети из многодетных семей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, ребята с прифронтовых территорий, дети действующих военнослужащих.

«Мне очень приятно, что донецкий цирк «Космос» − один из самых активных участников социальной программы «Дети Республики», которой в ноябре 2020 года исполнилось пять лет», − рассказала спикер парламента.

По словам Ольги Макеевой, за время существования проекта депутатам и партнёрам удалось провести свыше 500 мероприятий, в которых приняли участие около 20 тысяч детей.

«Наши дети родились и выросли в очень сложных условиях, война наложила свой отпечаток на их жизнь. Мы точно знаем, что они будут сильными воинами и тружениками, но при этом нужно сделать всё, чтобы наши ребята были разносторонне развитыми – духовно, культурно и эмоционально. На это и нацелена программа “Дети Республики“», − добавила заместитель Председателя Народного Совета.

За небезразличное отношение к детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и заботу о подрастающем поколении депутат Юрий Покинтелица вручил генеральному директору столичного цирка Юрию Кукузенко благодарственное письмо.

«От всех жителей прифронтовых районов и депутатов, входящих в состав Временной комиссии по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии ВСУ, мы благодарим коллектив цирка за искреннее неравнодушие, которое помогает зажигать радость в детских глазах.

Пусть ваша готовность творить добро и впредь способствует процветанию благородного дела заботы о подрастающем поколении. Желаем вашему дружному коллективу новых творческих идей, целеустремлённости и достижения новых вершин», − отметил депутат.

В свою очередь депутат Клавдия Кульбацкая поблагодарила руководство учреждения от лица военнослужащих, дети которых регулярно принимают участие в мероприятиях, организованных в рамках программы «Дети Республики».

«Надеюсь, что с каждым годом наши совместные мероприятия будут охватывать всё большее количество детей.

А детям сегодня хочу пожелать не жалея рук хлопать артистам, и пусть у вас целый год будет прекрасное настроение», − сказала парламентарий.

Высокую социальную значимость подобных мероприятия также отметили депутаты Дмитрий Огилец, Мария Пирогова и Наталья Чекарева.

«В первую очередь хочу поприветствовать всех юных зрителей, которые приехали сегодня на это замечательное представление со всех городов нашей Республики. Цирк – это удивительное искусство, которое интересно и детям, и взрослым. Я уверен, что сегодня все вы получите заряд положительных эмоций, которых хватит на год.

Я хочу от имени всех депутатов поблагодарить генерального директора цирка «Космос» Юрия Кузенко и его дружную команду артистов за этот подарок для детей Республики», − поблагодарил Дмитрий Огилец.

«Для детей такие мероприятия – настоящая радость, ведь у многих из них, особенно живущих на окраинах и в прифронтовых районах, зачастую нет возможности выехать и побывать в цирке, музеях, кинотеатрах. Благодаря программе «Дети Республики» у ребят появилась возможность развиваться и видеть историю нашего края другими глазами, понимать, что мы движемся к лучшей жизни, и вместе со всеми думать, как дальше строить это будущее», − отметила Мария Пирогова.

«Каждое мероприятие, проведённое в рамках проекта «Дети Республики», оставляет у ребят самые тёплые воспоминания. Они всегда с радостью воспринимают возможность принять участие в какой-либо развлекательной программе и всегда восторженно отзываются об увиденном», − резюмировала Наталья Чекарева.

Отметим, социальная программа «Дети Республики» стартовала в ноябре 2015 года по инициативе депутатов Народного Совета ДНР с целью улучшения психоэмоционального состояния детей, пострадавших от военной агрессии ВСУ и оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Со временем к участию в программе присоединились министерства и ведомства, предприятия, общественные организации, театральные коллективы, а также частные предприниматели.